Brezilya'da yer alan 1.500 kilometrekarelik Lençóis Maranhenses Ulusal Parkı, yağmur mevsiminde kum tepelerinin arasında oluşan binlerce tatlı su lagününe ve canlı balıklara ev sahipliği yapıyor. Bölge, çöl görünümüne rağmen aldığı yoğun mevsimsel yağışlar nedeniyle teknik olarak çöl sınıfında yer almıyor.

KUM TEPELERİNİN ARASINDA GÖLLER NASIL OLUŞUYOR?

İlk bakışta Sahra Çölü'nü andıran park, 1.500 kilometrekarelik beyaz kum tepeleriyle kaplı bulunuyor. Her yıl ocak ve haziran ayları arasında bölgede şiddetli yağışlar görülüyor. Kum tepelerinin altında yer alan geçirimsiz kaya tabakası, yağmur sularının toprağa sızmasını engelliyor. Bu yapı nedeniyle sular kum vadilerinin arasında birikerek turkuaz ve zümrüt yeşili tonlarında binlerce tatlı su lagünü meydana getiriyor.

GEÇİCİ ÇÖL GÖLLERİNDE BALIKLAR NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

Yağışlarla birlikte dolan bu geçici lagünler, kısa süre içinde canlı balık popülasyonuna ev sahipliği yapmaya başlıyor. Kurak dönemde çamurun altında uyku halinde bekleyen balık yumurtaları, bölgenin suyla dolmasıyla birlikte yeniden canlanıyor. Böylece kum tepelerinin arasındaki su birikintileri hızla canlı balıklarla doluyor.

TEKNİK OLARAK ÇÖL SINIFINDA YER ALMIYOR

Yüzey şekilleri nedeniyle çöl görünümüne sahip olan Lençóis Maranhenses Ulusal Parkı, aldığı yüksek miktardaki mevsimsel yağışlar sebebiyle çöl kabul edilmiyor. Bölge, her yıl kurak ve yağışlı dönemler arasında doğal bir döngüyle şekil değiştiriyor.