Survivor yarışmasıyla geniş bir kitle tarafından tanınan Sahra Işık, özel hayatıyla yeniden magazin gündeminin merkezine oturdu. İdris Aybirdi ile 2019 yılında evlenen Işık, evliliğinin sona ermesinin ardından eski eşiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Işık’ın son paylaşımı ise gündemi yeniden hareketlendirdi.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Çift, geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak boşandı. Sahra Işık, ayrılığın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Birlikte aldığımız ortak kararla evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdık. Hayatımızdaki en kıymetli bağ olan 11 aylık bebeğimizin huzuru ve mutluluğu her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz"

Boşanmanın ardından Işık, zamanının büyük bölümünü oğluyla geçirirken sosyal medya paylaşımlarını da azalttı.

IŞIK, İHANET VE TEHDİT İDDİALARINI GÜNDEME GETİRDİ

Sahra Işık, boşanma sonrasında yaptığı açıklamalarda eski eşi tarafından psikolojik şiddete ve tehditlere maruz kaldığını ileri sürdü. Işık ayrıca Aybirdi'nin kendisini aldattığını iddia ederek yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.

Işık, paylaşımında, "Susmaktan yoruldum... Madem devam eden bir psikolojik şiddete, tehdit mesajlarına, çocuğumun benden alınmasıyla tehdit ediliyorum. Artık susma vakti değil konuşma vaktidir. Konuşmaya başlamadan önce uzaklaştırma kararı alacağımı bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCUSUNUN ADI GÜNDEME GELDİ

Işık'ın açıklamalarında bahsettiği kişinin Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan oyuncu Seray Kaya olduğu ileri sürüldü. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Kaya ile Aybirdi'yi daha önce birlikte gördüklerini iddia etti.

Işık ise iddialarını şu sözlerle sürdürdü: "Gelelim asıl olaylara 08.05.26 tarihinde boşandığım eski eşimin boşanmadan önce Kızılcık Şerbeti dizisinde oynayan benim de tanıdığım aynı masada oturduğum takipleştiğim kadınla ilişkisi olduğunu boşandıktan sonra öğrendim."

"Ve boşandıktan hemen sonra kendisiyle Santorini Adası'na da tatile gidip döndükten sonra kapıma gelip bana bir sürü mesaj atması rahatsız etmesi artık durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor."

"KÜFÜR VE TEHDİT MESAJLARI ATIYOR"

Işık, eski eşinin kendisine yönelik tehditlerini sürdürdüğünü öne sürerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Anlaşmalı boşanmada bebeğimizi göreceği günler belli olmasına rağmen ne zaman istediyse çocuğumuzu göstermeye devam etmeme rağmen birlikte olduğu kadının yanından uzaklaşıp beni arayıp çocuğumla tehdit etmesi sonraki zamanlar çocuğu için ödeyeceği iştirak nafakasını ödemeyeceğini söylemesi küfür ve tehditlere devam etmesi şu an Amerika’da kadınla tatil yaparken bile bana birçok taciz tehdit mesajı atmaya devam etmesi bardağı taşıran son damla oldu."

Işık, kendisi için herhangi bir talepte bulunmadığını, yalnızca çocuğunun haklarını gözettiğini belirterek şu sözleri kullandı: "Ben kendim adıma hiçbir şey talep etmedim sadece çocuğum için bir nafaka alıyorum. Buna rağmen yapılması gerekenleri yapmayıp beni sürekli çocuğumu almakla tehdit ediyor. Bu insanların utanması olmadığı gibi tek derdi bebeğini sağlıkla sevgi ve huzurla büyütmeye çalışan bir anneye bu psikolojik şiddetin devam etmesine artık susmayacağım."

İDRİS AYBİRDİ İDDİALARI YALANLADI

Gündemdeki iddiaların ardından İdris Aybirdi de sessizliğini bozdu. Seray Kaya ile ilişki yaşadığı yönündeki iddiaları kabul etmeyen Aybirdi, boşanma sürecinin karşılıklı saygı içerisinde tamamlandığını savundu.

Aybirdi açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle belirtmek isterim ki; karşı tarafla olan evliliğimiz, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde sona ermiştir. Nitekim boşanma sürecinin ardından kendisinin de kamuoyuyla paylaştığı 'saygı ve sevgi çerçevesinde boşandık' açıklaması, bu durumun en açık göstergesidir. Evlilik birliğimiz süresince, sürece dahil edilmeye çalışılan kişi ile iddia edilen tarihlerde bir tanışmamız ya da birlikteliğimiz başlamamıştır."

"ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN DAHİL EDİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

Aybirdi, özel hayatıyla ilgili iddiaların farklı bir algı oluşturduğunu savunarak açıklamasını şöyle sürdürdü: "Gerçek dışı tarih ve yorumlarla farklı bir algı oluşturulmasını kabul etmiyor, özel hayatımıza ilişkin gerçekleşen durumlara üçüncü kişilerin haksız şekilde bu sürece dahil edilmesini doğru bulmuyorum. Beni tanıyan herkes bu konudaki duruşumu ve hassasiyetimi bilmektedir."

Oğlunun bu süreçten etkilenmemesi için bugüne kadar sessiz kaldığını belirten Aybirdi, "Bugüne kadar sessiz kalmayı tercih ettim. Bunun en önemli nedeni oğlumun bu süreçten mümkün olduğunca az etkilenmesini istemem. Bir baba olarak önceliğim her zaman onun huzuru ve mutluluğu olacaktır. Elbette oğlumla ilgili maddi ve manevi sorumluluklarımı yerine getiriyorum, getirmeye de devam edeceğim" dedi.

SERAY KAYA DA KONUŞTU

İddiaların odağındaki Seray Kaya da sessizliğini bozdu. Hakkındaki aldatma iddialarını reddeden oyuncu, konu hakkında açıklama yapmasının nedenini de anlattı. Kaya, "Bu konuda sessiz kalma tercihim iddia edilen şeylerin doğru olduğundan değil, konunun hassas olmasından kaynaklanıyor. Ne kendimi ne de ailemi utandıracak bir şey yaptım. Konunun gerçekliğini ispatlayacak her şey bende olmasına rağmen ortada bir çocuk olduğu için sessiz kalmayı tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaya ayrıca, "Belki de karşı tarafa bazı şeyleri yanlış yansıtılmıştır, bilmiyorum. Bir problem var belli ki ama o problemin içindeki kişi ben değilim. Israrla içine dahil edilmeye çalışıyorum. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmayacağım. Kim ne düşünüyorsa düşünsün; ben ve ailem gerçeği biliyoruz" dedi.

"SAHRA HANIMLA DÜĞÜNDE TANIŞTIK"

Sahra Işık ile geçmişte aynı ortamlarda bulunduğu yönündeki iddialara da yanıt veren Kaya, "Aile kavramına gerçekten önem veren biriyim. Ne bir aileye, ne de özellikle bir çocuğa zarar verebilecek bir adım atacak karakterde biri değilim. Sahra Hanımla düğünde tanışmıştık ondan sonra hayatımda hiç görmedim. Aynı masalarda oturmadık. Beni sosyal medyada takip edince ben de takibe aldım" ifadelerini kullandı.

SAHRA IŞIK'TAN DİKKAT ÇEKEN GÖNDERME

Seray Kaya'nın açıklamalarının ardından Sahra Işık'tan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Işık, sosyal medya hesabından bir sahne paylaşarak üzerine "Gerçeğini bildiğim yalanları dinlerken" notunu yazdı.

Bu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından Kaya'nın açıklamalarına yönelik bir gönderme olarak yorumlandı.

"UCUZ İNSANLARDAN BIKTIM"

Işık, kısa süre sonra tatilinden bir fotoğraf daha paylaşarak bu kez "Ucuz insanlardan bıktım. Gerçeğe ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

ESKİ EŞİYLE YAZIŞMALARINI PAYLAŞTI

Sahra Işık'ın son paylaşımı ise tartışmayı yeniden alevlendirdi. Işık, eski eşi İdris Aybirdi'nin kendisini aradığı ve mesaj gönderdiğini öne sürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaşımlardan birinde Aybirdi'nin Işık'a "Olur aşkım" şeklinde yanıt verdiği mesajın yer aldığı, başka bir paylaşımda ise Aybirdi ile Seray Kaya'nın samimi olduğu ileri sürülen bir karenin bulunduğu görüldü.

"SEVGİLİNE SÖYLE İÇİP İÇİP KAPIMA GELMESİN"

Işık, paylaşımında Seray Kaya'ya da doğrudan seslenerek şu ifadeleri kullandı: "Rezil olmak mı istiyorsunuz? Buyurun efendim... Kızıl Şerbo sevgilisine söyle içip içip kapıma dayanmasın. Şimdi gel barışalım desem koşarak gelecek bunu sen de biliyorsun. Ama akıllı kadınsın aferin ailenin içine girmişsin. Umarım hiç çıkmazsın hatta evlenirsiniz valla beni bu belalardan kurtar."

Işık, eski eşinin görüştüğünü öne sürdüğü başka kadınların da olduğunu iddia ederek paylaşımını şu sözlerle sürdürdü: "Aa bu arada görüştüğü diğer kızların isimlerini de söyledi bana. Öğrenmek istersen yaz bana sana söylerim. Benden uzak durmanız sizin için iyi olur. Aksi takdirde evli adam avcısı en ağır bedeli ödeyeceğine emin olabilirsin."