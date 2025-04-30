Almanya hükümeti, Türkiye'ye gelen Alman turistler için uyarılarını güncelledi. Sayfada yer alan "sahte alkol" uyarısı ise gözlerden kaçmadı.

'Suçlar' altbaşlığında yapılan uyarıda, "Alkollü ürünleriyalnızca lisanslı özel mağazalardan satın alın. Açılmamış orijinal ambalaja ve resmi ruhsata (kontrol bandı veya blok) dikkat edin; bandrol üzerinde kötü baskı kalitesi veya yanlış yazımlar sahteciliğe işaret edebilir. Bahsi geçen ya da sizde panik duygusu yaratan alkollerden kaçının. Metanol zehirlenmesi mümkün" ifadelerine yer verildi.

Sahte alkol krizi, geçtiğimiz aylarda ülkede bir ölüm dalgası yaratmıştı. Nisan ayında Ankara’da 2 ay içinde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükselmişti.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre İstanbul’daki zehirlenme vakalarında hastaneye kaldırılan kişiler arasında 26 yabancı uyruklu turistin de bulunması​, bazı Alman tatilcileri endişelendirerek rezervasyonlarını iptal etmeyi veya ertelemeyi düşündürdü.

Nitekim son gelişmeler Alman medyasında geniş yer buldu; gazeteler Türkiye’deki tatillerde “görünmez bir tehlike” olduğu vurgusuyla turistlere uyarıda bulundu.

Uzmanlar, sahte alkol krizinin yarattığı tedirginlik nedeniyle bazı turistlerin Türkiye’yi ziyaret planlarında daha ihtiyatlı davrandığını ve tatil beldesi seçimlerinde sağlığa eskisinden daha fazla önem verdiklerini gözlemliyor​

Polis ve jandarma ise harekete geçerek, onlarca sahte içki çetesini çökertmişti. Ancak ülkedeki sahte içki endişesi halen bitmiş değil.