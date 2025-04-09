İstanbul Sultangazi’de 13 katlı bir binaya dökülen hazır betonun hileli olduğu ortaya çıktı.

Fiyatların artmasıyla beton dolandırıcılığı da artarken beton yerine ölüm satılır hale geldi.

Kimi zaman betonu beton olmaktan çıkartacak kadar çok su kullanılırken kimi zaman da maliyeti düşürmek için satın alınandan farklı, mevzuata uygun olmayan, dayanıklılığı düşük beton dökülüyor.

Betonda yapılan hilenin sonucu ise çürük binalar ve yıkılan evler ile hayattan kopan canlar oluyor.

Beton dolandırıcıları 32 yıldır inşaat sektöründe olan müteahhit Adil Güngör’ü de hedef aldı.

Ekol TV muhabiri Ezgi İzgi’nin haberine göre; 18 Ocak gecesi Sultangazi’de bulunan 13 katlı binanın inşaatına dökülmesi için 13 kamyonet beton getirildi. Ancak daha ilk kamyonda hile olduğu ortaya çıktı.

Adil Güngör, normalde 15 dakikadan fazla süren beton dökümü sadece 4 dakika sürünce dolandırıldığını anladı.

Müteahhit Adil Güngör dökülen sahte betonu kayıt altına aldı. İddiaya göre şikâyette bulunacağını söyleyince firma geri adım attı.

Adil Güngör, “En kolay hırsızlık yapılacak iş betondur. Ne kadar su bastığını kim nereden anlayacak? Ancak betondan iyi anlamanız lazım. C-45 beton döküyorum, C-25 dozajında beton gönderiyor bana. Şantiyenin içini çek pasla temizledim. Çek pas nasıl temizler betonu?” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

HİLELİ BETON DENETİMDEN GEÇİYOR

Uzmanlara göre Türkiye’deki her iki inşaattan birinde beton reçetesine uyulmuyor ve hileli beton kullanılıyor.

Beton dolandırıcılığı her geçen gün artarken alınan numunelerin yapı denetim firmalarının onayından geçebilmesi ise dikkat çekiyor.

“İKİLİ İLİŞKİLER DEVREYE GİRİYOR”

İnşaat Mühendisi Batuhan Bakar, “Ülkemizde yüzde 50 oranında beton döküm esnalarında maalesef ki reçete dışında su ekleyerek dayanımsız beton oluşturuluyor. Dayanımsız beton eşittir çürük bina demektir. Bu betonun doğru olması için doğru reçetede hazırlanması gerekiyor: Su, kum, mıcır ve çimento yüzdeliği. Yapı denetim firmasının sahibi ile mevcuttaki şantiyenin sahibi birbiriyle akran olmuş oluyor. İkili ilişkiler devreye giriyor. Projede yeri olmayan beton sahada oluyor. Beton hilesinin önüne geçilebilmesi için yapı denetim ağının, şantiye ağının çok güçlü olması, proje müelliflerinin çizmiş olduğu statik projeye göre uygun iş yapılması gerekiyor” ifadeleriyle hileli betonun önüne geçilebilmesi için yapılması gerekenleri aktardı.