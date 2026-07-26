Kendisini girişimci ve hayırsever olarak tanıtan Franco Malosso von Rosenfranz, yaklaşık 5 bin metrekarelik alana kurduğu yapıyı "Roma öncesi döneme ait dünyanın en eski açık hava tiyatrolarından biri" olarak tanıttı. Yıllar boyunca ziyaretçilerden giriş ücreti alan Malosso, belediyeyi de yapının gerçek olduğuna ikna etmeyi başardı. Sahte tiyatro, belediyenin tanıtımlarında ve Avrupa Birliği destekli bazı turizm uygulamalarında bile tarihi bir yapı olarak yer aldı.

BETON VE FİBERGLASTAN YAPILMIŞ

İncelemelerde sözde antik tiyatronun taş bloklar, beton, fiberglas, alçı ve kağıt hamurundan üretilen heykellerle oluşturulduğu belirlendi. Antik görünüm vermek için yapı taşları yapay olarak eskitildi, hatta tiyatronun içine küçük bir yapay gölet bile inşa edildi. Buna rağmen yapı uzun süre birçok ziyaretçiyi gerçek olduğuna inandırmayı başardı.

Soruşturma 2016 yılında belediyeye yapılan ihbarla başladı. Arkeologlar ve kültürel mirası koruma ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda yapının yakın dönemde, gerekli izinler alınmadan inşa edildiği ortaya çıktı.

CEZASI KESİNLEŞTİ

Mahkemeler, Franco Malosso'yu izinsiz yapılaşma, sahte tarihi eser üretimi ve sahtecilik suçlarından suçlu buldu. İtalya Yargıtayı'nın temyiz başvurusunu reddetmesiyle sanık hakkında verilen 2 yıl 4 ay hapis ve 3 bin avro para cezası kesinleşti. Ayrıca sahte tiyatronun kaldırılması ve alanın eski haline getirilmesi kararı da onandı. Belediye ise uğradığı zarar nedeniyle yaklaşık 560 bin avro tazminat talep ediyor.