Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, şüphelilerin gerçeğini aratmayan sahte internet siteleri kurarak araç kiralama ilanları yayımladığı tespit edildi. Piyasa fiyatlarının altında fiyatlar sunan zanlıların, uygun araç kiralamak isteyen kişileri bu siteler üzerinden dolandırarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. 10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Ekipler, 20 Ekim’de Diyarbakır, İstanbul, Antalya, Aydın, Mersin, Hatay, Gaziantep, Elazığ, Bingöl ve Batman’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. “Patinaj” adı verilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesaplarında toplam 226 milyon 104 bin 370 liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi ve 51 banka hesabına el konuldu. 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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