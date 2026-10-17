Antalya'da kendisini polis olarak tanıtıp sahte arama kararıyla bir eve giren kişinin, cüzdandaki parayı alarak ayrıldığı belirtildi. Polis ekiplerinin yakaladığı şüpheli F.Y. hakkında hakimlik tutuklama kararı verdi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimlerinin nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışmasında, E.E.'nin evine giren kişinin eldiven takıp arama yaptığı ve cüzdandan aldığı bir miktar parayla evden ayrıldığı belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu olayın şüphelisi olduğu belirlenen F.Y., kullandığı sahte arama kararlarıyla birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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