İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte evrakla ikamet izni alınmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, ikamet izni başvurularında sunulan belgelerde tahrifat yapıldığı, sahte evrak düzenlendiği ve gerçeğe aykırı taahhütnameler hazırlandığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibi derinleştiren ekipler, şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini belirledi. Bunun üzerine kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

