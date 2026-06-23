İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında, danışmanlık hizmeti verdiği belirlenen bazı şirketlerin çevrim içi muhasebe sistemleri incelendi. Yapılan incelemelerde, bu şirketler aracılığıyla göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin yürütüldüğü ve usulsüz yöntemlerle çok sayıda yabancı uyruklu kişi adına ikamet izni alındığı tespit edildi.

Devam eden çalışmalarda şüphelilerin, ikamet izni başvurularında kullanılan belgelerde tahrifat yaptıkları, gerçeğe aykırı ya da tamamen sahte belgeler düzenledikleri belirlendi. Ayrıca, gerçeğe aykırı taahhütnamelerle kamu kurumlarının yanıltıldığı ve göçmen kaçakçılığı suçunun organize şekilde işlendiği ortaya çıkarıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 64 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.