İstanbul’da internetten sipariş edilen cinsel ve bitkisel içerikli ürünleri kargodan teslim almayan vatandaşlara "hakkınızda cezai işlem başlatılacak" tehdidiyle para koparan dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vuruldu. Siber polisinin operasyonunda 6’sı suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 28 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezlerinden kendilerini farklı kod isimlerle tanıtarak vatandaşları aradıkları belirlendi.

Şebeke üyelerinin, mağdurlara internet üzerinden verilen cinsel ve bitkisel ilaç siparişlerinin kargodan teslim alınmadığını söyledikleri, bu nedenle haklarında yasal ve cezai işlem uygulanacağını, söz konusu dosyanın e-Devlet üzerinden görülebileceğini iddia ederek korku saldıkları ve bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

2 SAHTE ÇAĞRI MERKEZİNE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şebekenin Sultangazi ilçesinde 2 ayrı çağrı merkezi üzerinden faaliyet yürüttüğünü saptadı. Delillerin ele geçirilmesi ve zanlıların yakalanması amacıyla söz konusu çağrı merkezleri ile şebeke yöneticilerinin Küçükçekmece ve Kağıthane’deki ikametlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon neticesinde 6’sı 18 yaşından küçük 28 şüpheli gözaltına alındı.

BİNLERCE KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERİ BULUNDU

Baskın yapılan çağrı merkezlerindeki dijital materyallerde yapılan incelemelerde binlerce vatandaşa ait kişisel verilerin depolandığı ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgilerinin yasa dışı yollarla sorgulanabildiği özel paneller kullandıkları belirlendi.

Öte yandan baskınlarda ele geçirilen makbuz ve vergi levhalarında isimleri yer alan V.Ö. ve B.E. isimli şahıslara yönelik araştırmada, bu kişilerin kargo sorumlusu olarak görev yaptıkları, benzer dolandırıcılık yöntemlerinden suç kayıtlarının ve çok sayıda mağdur şikayetinin bulunduğu tespit edildi. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.