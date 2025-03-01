Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 internet sitesinden sahte üniversite diploması verildiği bilgisini aldı.
MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, Tokat, Samsun, İstanbul, Malatya ve Gaziantep illerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan 12 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 şüpheli tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.