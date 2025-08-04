Çok sayıda kamu kurumu yöneticisinin elektronik imzasını kopyalayarak sahte üniversite, lise diploması ve sürücü belgesi düzenleyen 134 kişi hakkında mayıs ayında dava açıldı. Temmuz ayında tamamlanan ikinci iddianameyle 65 kişi daha davaya dahil edilerek, sanık sayısı 199 oldu.

DEPREMDE ÖLEN AVUKATLARIN KAYITLARINI SİLMİŞLER

Hazırlanan iddianamede, sanıkların 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatların üniversite kayıtlarını sildikleri belirtildi. Bu kişilerin yerine, hukuk fakültesi mezuniyet belgesi talep eden şahısların kaydedildiği ve bu sahte mezuniyet belgelerinin e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebildiği tespit edildi.

USULSÜZ DİPLOMAYI SİLMEK İÇİN 150 BİN LİRA TALEP ETMİŞ

Ankara'da müteahhitlik yapan şüpheli Osman Ulunç, sahte diploma soruşturmasında şüpheli Zeynep Karacan hakkında şikayetçi oldu. Ulunç'un iddiasına göre Karacan, kendisini öğretmen olarak tanıtarak MEB onaylı sertifikalar verdiğini söyledi ve "e-Devlet" şifresini aldı. Bir süre sonra Ulunç'u arayarak adına üniversite diploması kaydı yaptığını, bunun e-Devlet'te görülebildiğini iletti.

Kaydın silinmesini isteyen Ulunç'tan Karacan 150 bin lira talep etti, ödeme yapılmayınca "şaka yaptım" diyerek işlemi sildiğini söyledi. Ulunç, kaydın silinip silinmediğini kontrol etmediğini, Karacan'ın kimlik bilgilerine ulaşamadığını belirtti. Kolluk kuvvetleri, söz konusu Zeynep'in dosya şüphelilerinden "Zeynep Karacan" olduğunu tespit etti.

HAYATINI KAYBEDEN AVUKATLARIN ÖLÜMÜYLE ADETA ALAY ETMİŞLER

İddianamede yer alan tespitlere göre, şüpheli Yelda Boğa'nın cep telefonunda yapılan incelemede, dosya şüphelilerinden Ziya Kadiroğlu ve Mıhyeddin Yakışır ile yoğun mesajlaşmaları bulundu. Bu yazışmalarda sahte mezuniyet kayıtlarının nasıl ekleneceğine dair detayların yer aldığı belirlendi.

İddianamede özellikle Ziya Kadiroğlu ile olan mesajlaşmalarda, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden avukatların listelerinin temin edilerek birbirlerine gönderildiği belirtilen iddianamede, "Ülkemizde meydana gelen deprem neticesinde Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde vefat eden avukatların listelerini temin etmek suretiyle birbirlerine göndererek, ülkemizin kıymetli hukuk insanlarının ölümüyle dalga geçercesine birbirlerine rahmet dilediklerini ileten mesajlar gönderdikleri tespit edildi" denildi.

Şüpheli Yelda Boğa, beyanında Ziya Kadiroğlu isimli şahısla arasında geçen görüşmelerde, kendisinden depremde hayatını kaybeden avukatlara ilişkin bilgilerin neden istendiğini bilmediğini ifade etti. Şüpheli Ziya Kadiroğlu ise ifadesinde 6 Şubat depremleri sonrası ailesine ve çevresine manevi destek sağladığını belirtti.

BİLGİLERİ SİLMİŞLER

Şüpheli Yusuf Algan Çelik, Instagramda "diploma verilir" şeklinde bir ilan gördüğünü, bu sayfada yer alan Telegram bağlantısı üzerinden yönlendirildiğini ve burada kendisini Oğuz olarak tanıtan şahıs ile görüşmeye başladığını ifade etti. Çelik, Oğuz isimli şahıstan 2 yıllık Turist Rehberlik diploması talep ettiğini, Oğuz'un ise bu bölümün 4 yıllık ve ücretinin 200 bin lira olduğunu söylediğini ifade etti. Ayrıca, söz konusu işlemin depremde vefat eden kişilerin mezuniyet bilgilerinin silinerek yerine talep eden kişilerin kayıtlarının yapıldığı yönünde bilgiler verdiğini beyan etti.