Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarma ekipleri, bir şüphelinin herhangi bir tıbbi eğitimi ve yetkisi bulunmamasına rağmen kendisini doktor olarak tanıttığını tespit etti. Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ruhsatsız olarak sağlık hizmeti verildiği bilgisi üzerine geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, Mahmut Y. isimli şahsın bir iş yerini muayenehane gibi kullanarak bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi uyguladığı belirlendi.

İŞ YERİNDE TIBBİ MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli Mahmut Y. gözaltına alındı. Söz konusu iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda tıbbi malzeme, tedavi aparatı ve bitkisel ilaç ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda şüphelinin, gündüzleri inşaatlarda kalıp ustası olarak çalıştığı, zaman zaman kaportacılık yaptığı, boş zamanlarında ise muayenehane gibi kullandığı bu iş yerinde hasta kabul ettiği ortaya çıktı.

VALİLİKTEN ADLİ İŞLEM AÇIKLAMASI

Şanlıurfa Valiliği, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ruhsatsız sağlık hizmeti verdiği tespit edilen iş yerine yönelik operasyonun başarıyla gerçekleştirildiği ve şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Gözaltına alınan Mahmut Y.'nin jandarma komutanlığındaki ifade işlemleri devam ediyor.