İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, şüphelilerin sahte 50 dolarlık banknotları banka ATM’leri aracılığıyla sisteme dahil ettiklerini tespit etti. Zanlıların, bu paraları farklı ATM’lerden Türk lirası olarak çekerek kazanç elde ettikleri belirlendi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin bu yöntemle toplam 102 bin 750 dolar haksız kazanç sağladıkları ortaya çıkarıldı. Bunun üzerine İstanbul merkezli olmak üzere Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yakalanan 9 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.