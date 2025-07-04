Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Spotify platformunda yayımlanan içeriklere yönelik sert bir açıklama yaptı.
Mumcu, platformun dini ve milli değerlere hakaret eden ve sanatçılara yönelik hak ihlallerini görmezden geldiği gerekçesiyle hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.
ERDOĞAN'IN EŞİ ADINA DA LİSTE AÇILDI
Bakan Yardımcısı Mumcu, Spotify’ın daha önce yapılan uyarılara rağmen gerekli adımları atmadığı belirtti.
Mumcu, Hz. Muhammed'i ve Emine Erdoğan’ı hedef alan provokatif içerikleri tespit ettiklerini vurguladı.
Bu içeriklerin “playlist” adı altında sunulduğu ifade eden Mumcu, platformun sorumsuz ve denetimsiz tutumunu eleştirdi.
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK
Mumcu, söz konusu durumun hukuki bir mesele haline geldiğini belirterek, adli sürecin başlatılması için yetkili kurumları göreve çağırdı.
Sürecin bizzat takipçisi olacağını belirten Mumcu, hiçbir ihlalin cezasız kalmayacağı vurguladı.
Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun X platformundan yaptığı duyuru şöyle:
Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, uzun süredir #Spotify platformunda yayımlanan içerikleri yakından takip ediyor; hem kamuoyunun hem de sanat dünyamızın hassasiyetlerini gözeterek ve gerekli uyarıları kurumlarımız aracılığıyla muhatabına ileterek süreci yürütüyoruz.— Dr. Batuhan Mumcu (@BatuhanMUMCU) July 4, 2025
Ancak… pic.twitter.com/OMwxXQizVY