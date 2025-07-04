Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Spotify platformunda yayımlanan içeriklere yönelik sert bir açıklama yaptı.

Mumcu, platformun dini ve milli değerlere hakaret eden ve sanatçılara yönelik hak ihlallerini görmezden geldiği gerekçesiyle hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

ERDOĞAN'IN EŞİ ADINA DA LİSTE AÇILDI

Bakan Yardımcısı Mumcu, Spotify’ın daha önce yapılan uyarılara rağmen gerekli adımları atmadığı belirtti.

Mumcu, Hz. Muhammed'i ve Emine Erdoğan’ı hedef alan provokatif içerikleri tespit ettiklerini vurguladı.

Bu içeriklerin “playlist” adı altında sunulduğu ifade eden Mumcu, platformun sorumsuz ve denetimsiz tutumunu eleştirdi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Mumcu, söz konusu durumun hukuki bir mesele haline geldiğini belirterek, adli sürecin başlatılması için yetkili kurumları göreve çağırdı.

Sürecin bizzat takipçisi olacağını belirten Mumcu, hiçbir ihlalin cezasız kalmayacağı vurguladı.

Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun X platformundan yaptığı duyuru şöyle: