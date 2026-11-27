Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tapuda ‘sazan sarmalı’ yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 16 şüphelinin sahte ev satışı üzerinden 2 kişiyi toplam 3 milyon 500 bin lira dolandırdığı belirlendi.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Mağdurları ağlarına düşürerek dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Adana merkezli 5 ilde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 16 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.