İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık”, “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada, elebaşılığını V.B.’nin yaptığı öne sürülen BADAY Grup mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında, gruba ait akaryakıt şirketinin yılda yaklaşık 350-400 ton LPG ithal ettiği, bu ithalat nedeniyle oluşan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerinden ise sahte faturalar ve hayali ihracat işlemleriyle sağlanan vergi avantajları kullanılarak kaçınıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 27 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında şirketlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma çerçevesinde 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandığı öğrenildi.