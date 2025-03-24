Şirket, 2014-2017 arasında belediyeden güncel değeri 27 milyon dolar olan toplam 12 ayrı ihale aldı.
TOPBAŞ DÖNEMİNDE YAPILDI
Gizli tanık Doğan, belediye şirketlerine sahte fatura kesildiğini iddia ederek Neva Organizasyon Şirketi ve sahibi Ahmet Çiçek’i işaret etti ve ifadesinde, “Neva Organizasyon Şirketinin sahibi olan Ahmet Çiçek isimli şahsın belediye şirketlerine, birçok şirketle beraber yoğun bir şekilde sahte fatura kestiğini duydum” dedi. İBB’nin şirketle son sözleşmesi ise yine Topbaş döneminde 2016’da yapıldı.