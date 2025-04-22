“Donald Trump’ı uzun zamandır tanıyorum” diyen Clooney, “Benim işim ABD başkanını memnun etmek değil. Elimden geldiğince doğruyu söylemek ve fırsat buldukça bunu devam etmek benim görevim” ifadelerini kullandı.

Trump’ın Clooney’e yönelik eleştirileri, ünlü oyuncunun geçtiğimiz yaz New York Times’ta yayımlanan ve Joe Biden’ın tekrar aday olmaması çağrısında bulunduğu yazısının ardından yeniden gündeme gelmişti. Clooney, Biden’ın yerine genç bir Demokrat adayın daha etkili olabileceğini savunmuştu.

Guardian'da yer alan habere göre; Trump, yaptığı paylaşımda Clooney için “Hiçbir zaman büyük bir film çekememiş sahte bir aktör” ifadelerini kullanarak, onu Biden’a sırt çevirmekle suçladı. Clooney ise bu yazıyı yazmasının cesaret değil, bir vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.

CNN’e konuşan Clooney, “Kendi tarafımda olan insanların doğruyu söylemediğini gördüğümde, artık zamanıdır dedim” açıklamasını yaptı. Clooney, ifade özgürlüğünün eleştiriye açık olmayı da içerdiğini vurguladı.

“İfade özgürlüğü demek, ‘Ben özgürce konuşurum ama kimse bana kötü bir şey söylemesin’ demek değildir” diyen Clooney, aldığı eleştirileri doğal karşıladığını “Bir duruşunuz varsa, bedelini de göze almalısınız.” sözleriyle belirtti.

Ünlü oyuncu, “Beni eleştirmeye hakları varsa, benim de onları eleştirmeye hakkım var. Bu karşılıklı bir durum” dedi.