İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sırasında, mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan bazı yabancıların gayrimenkul satış işlemlerinde usulsüzlük yapıldığına ilişkin bilgiler elde edildi. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü kayıtları, bilirkişi raporları, MASAK analizleri ile diğer bilgi ve belgeler incelendi.

GERÇEK DIŞI YATIRIM GÖSTERİLDİ

Yapılan incelemelerde, Türk vatandaşlığı kazanılması için gerekli döviz girişinin gerçekte gerçekleşmediği belirlendi. Gayrimenkul alım satım işlemlerinin, aracı şirketler veya satıcıların kendi mali kaynakları kullanılarak gerçeği yansıtmayacak şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi. Ayrıca yüksek bedelli ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporları hazırlanarak 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na aykırı işlemler yapıldığı ve yabancı uyruklu kişilerden bu yöntemle haksız menfaat sağlandığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, gerçeği yansıtmayan işlemler sonucunda bin 70 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı, vatandaşlık işlemlerinde yatırım yapılmış gibi gösterilen toplam 72 milyon 250 bin dolarlık işlemin gerçekte gerçekleşmediği tespit edildi. Usulsüz şekilde kazanıldığı belirlenen vatandaşlıkların iptaline yönelik idari sürecin de başlatıldığı öğrenildi.

78 ADRESE OPERASYON

Soruşturma kapsamında 88 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "göçmen kaçakçılığı", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "belgede sahtecilik" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 74 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait 78 ev ve iş yerinde yapılan aramalarda dijital materyallerin yanı sıra 2 bin 11 taşınmaz, Bağcılar'da bulunan bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat, 42 banka hesabı ve 30 anonim şirkete el konuldu. Söz konusu şirketlere kayyım atandığı bildirildi.

26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 74 şüpheliden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 48 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.