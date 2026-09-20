Bazı sosyal medya hesapları, "Trump'ın Camp David'deki toplantısının amacının Yemen'i vurma seçeneklerini değerlendirmek olduğu" ve "ABD'nin Husilere karşı büyük bir askeri operasyona hazırlandığı" yönünde paylaşımlar yapmasıyla başladı. Bu paylaşımlar, CNN'e atfedilerek 'son dakika' etiketiyle yayıldı.

SAHTE HABER PİYASALARI ETKİLEDİ

Haberin doğruluğunu teyit etmeden paniğe kapılan Güney Koreli kripto para yatırımcıları, Bitcoin ve diğer dijital varlıklarda toplu satışa geçti. Bu "dump" (ani ve sert satış) hareketi, Bitcoin fiyatlarında hızlı bir değer kaybına yol açtı. Güney Kore'deki kripto borsalarında Bitcoin fiyatları, küresel piyasalara göre daha düşük seviyelere geriledi.

"CNN Böyle Bir Haber Yapmadı"

Sahte haberin yayılmasının ardından Alex Pfeiffer gibi bazı gazeteciler, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve CNN'in böyle bir haber yayınlamadığını teyit etti. Pfeiffer, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, büyük takipçili bazı hesapların "saçma sapan" ve "asılsız" bilgiler yaydığına dikkat çekti.

Bu olay, sosyal medyadaki sahte haberlerin kripto para piyasaları gibi hassas piyasaları ne kadar kolay manipüle edebileceğini bir kez daha gösterdi.