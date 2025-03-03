İstanbul ve Ankara’da yeni yıldan beri devam eden sahte içki kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor.

Son olarak başkentte sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 81’e yükseldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte içki operasyonlarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul ve Ankara'da sahte alkol kullanımı nedeniyle meydana gelen ölümler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Devam eden soruşturmalara da değinen Bakan Tunç, paylaşımının devamın şu ifadelere yer verdi:

"Soruşturmalar kapsamında; İstanbul'da 24 şüpheli tutuklanmış, 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Ankara'da 28 şüpheli tutuklanmış, 39 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. İstanbul ve Ankara illerimizde toplamda 52 şüpheli tutuklanmış, 49 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmalar çok yönlü olarak devam edecektir."