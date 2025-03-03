İstanbul’un Şişli ilçesinde yer alan Maslak Sanayi Sitesi’nde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sahte jant ticaretiyle ilgili önemli bulgulara ulaşıldı. Sabah’ın haberine göre, piyasaya sahte jant sürdüğü tespit edilen “Yuke” adlı bir firma üzerinden yürütülen soruşturma, ilginç bir bağlantıyı ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Almanya'daki FETÖ yapılanmasıyla ilişkili olduğu belirlenen Ulvi Keskin’in bu olayın arkasındaki isim olduğu belirlendi.

Sahte Jant Operasyonunda Şaşırtan Bağlantı

Sanayi sitesine yapılan baskında, piyasaya sürülmeye hazır halde bulunan çok sayıda sahte jant ele geçirildi. Polis ekipleri, jantları piyasaya süren “Yuke” firmasını mercek altına alarak, şirketin arka planını araştırmaya başladı. Yapılan detaylı incelemelerde, firmanın Almanya’daki FETÖ yapılanmasıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Ulvi Keskin’in İsmi Gündeme Geldi

Araştırmalar sonucunda, Almanya’da faaliyet gösteren Reifen Keskin Europa isimli otomobil parçası şirketinin sahibi olan Ulvi Keskin’in, bu yasadışı ticaretle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Keskin’in, FETÖ yapılanması içerisinde kritik bir isim olduğu ve Almanya’daki faaliyetleriyle örgüte finansal destek sağladığı belirlendi.

Zekeriya Öz ile Bağlantısı Ortaya Çıktı

Ulvi Keskin’in, FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz’ü Almanya’da karşıladığı ve örgütün firari üyelerine lojistik destek sağladığı öğrenildi. Keskin’in, Abdurrahman Keskin ile birlikte firari savcıların saklanması, günlük ihtiyaçlarının karşılanması ve üçüncü bir ülkeye kaçış organizasyonlarıyla ilgilendiği belirlendi.

Yapılan operasyonun ardından, şüpheli şahıslarla ilgili detaylı soruşturma devam ederken, sahte jant ticaretine dair yeni bağlantılar ve FETÖ ile olan ilişkileri incelenmeye devam ediyor.