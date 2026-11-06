Adana'da sosyal medya platformları üzerinden kurdukları sahte profillerle vatandaşları tuzağa düşüren tehlikeli bir suç şebekesi çökertildi. Kadın profilleriyle irtibata geçtikleri kişileri buluşma vaadiyle ıssız noktalara çekip darbeden, paralarını gasbeden ve şantaj yapan 6 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, sanal ortamda sahte kadın profilleri açarak ağlarına düşürdükleri kişileri gasbeden bir yapıyı takibe aldı.

METRUK EVDE VE ÇALILIKTA PUSU KURDULAR

Polisin yürüttüğü teknik ve fiziki incelemelerde; Abdülkerim E. (25), Baran B. (18), Samet Ö. (27), Fırat B. (18), Samet İ. (23) ve suça sürüklenen çocuk A.C.B.’nin (16), bu yöntemle iletişime geçtikleri 5 mağduru Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’ndeki metruk bir eve ve çalılık alana çağırdıkları belirlendi. Buluşma noktasına giden mağdurların etrafını saran şüpheliler, şahısları bıçakla tehdit edip feci şekilde darbetti.

Saldırganların, mağdurların cep telefonlarını, üzerlerindeki nakit paraları ve banka hesaplarında bulunan bakiyeleri zorla kendi kontrollerine aktararak gasbettikleri tespit edildi.

ŞİKAYETİ ENGELLEMEK İÇİN ÇIPLAK VİDEOLARINI ÇEKTİLER

Soruşturmayı derinleştiren Gasp Büro ekipleri, çetenin uyguladığı şantaj yöntemini de gün yüzüne çıkardı. Zanlıların, darbettikleri mağdurların kıyafetlerini zorla çıkartarak cep telefonlarıyla video kaydı aldıkları ve "Polise giderseniz bu görüntüleri internette yayarız" diyerek tehdit savurdukları saptandı.

"SADECE DÖVDÜK" DEDİLER, TUTUKLANDILAR

Mağdur vatandaşların korkuya rağmen emniyete giderek şikayette bulunması üzerine polis düğmeye bastı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla 6 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularında suçlamaları reddeden şüphelilerin, "Söz konusu kişilerle sokakta küfürleşme üzerine tartıştık. Sadece dövüp videolarını çektik. Kimseden para ya da eşya almadık" şeklinde ifade verdikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.