Peterborough yakınlarındaki Whittlesey'de yaşayan 36 yaşındaki Charlotte Peart, eşi Daniel'a bir kazı-kazan kartından 250.000 sterlin kazandıklarını söyleyerek şaka yaptı. Ancak bu olaydan sadece iki hafta sonra çift, hayatlarını değiştirecek bir miktarda para kazandıklarını öğrendi. Peart, şanslı biletini 2018 yılında, 28 yaşındayken satın almıştı. Loto hesabında kalan 1,50 sterlinlik küsuratla daha önce hiç oynamadığı Lotto Hotpicks oyununa katılan kadın, büyük ödülün sahibi oldu.

Peart, The Independent'a yaptığı açıklamada, ikramiyeyi gerçek kazançlarından ziyade bir reklam sandığını belirtti. "Ertesi sabah e-postamı kontrol ettim ve 'Tebrikler, bir ödül kazandınız' yazıyordu. Bir çekiliş hakkı veya benzeri bir şey kazandığımı düşündüm. Ancak hesabıma giriş yaptığımda çok daha fazla rakam karşıma çıktı" dedi. Henüz tam olarak uyanmadığını ve doğru okuyamadığını düşündüğünü ifade eden Peart, durumu doğrulamak için işte olan eşini aradığını aktardı.

"SEVİNÇTEN HAVALARA UÇTUK"

Birkaç hafta önceki şakası nedeniyle Peart, ödülün gerçek olduğuna inanmak için hesabına kendisi girmek zorunda kaldı. Eşinin telefonla durumu onaylaması üzerine çift büyük bir sevinç yaşadı. Peart, "Telefonda onayladıklarında sevinçten havalara uçtuk; hemen birbirimizin kollarımıza koşup ağladık" ifadelerini kullandı. 1 milyon sterlinlik tutar hesaplarına yattıktan sonra beş kişilik aile, uygun bir ev aramaya başladı. Aile, Lapland'e lüks bir tatil yaptı ve çocuklarına üç adet hoverboard dahil özel yılbaşı hediyeleri aldı.

Coğrafi konum, çiftin şansında rol oynamış olabilir. Peterborough, National Lottery tarafından İngiltere'deki en şanslı 10 konum arasında gösterildi. Cambridgeshire kenti listede dokuzuncu sırada yer alıyor ve National Lottery'nin 1994'teki kuruluşundan bu yana 142 milyoner çıkardı. Birmingham, 234 milyonerle listenin başında yer alırken, onu 202 milyonerle Belfast ve 178 milyonerle Glasgow takip ediyor. Manchester da son üç yılda 30 milyonerle şehirler sıralamasında zirvede yer alarak son dönemde kazananların merkezlerinden biri oldu.