Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde yürütülen soruşturmada, Karaköprü ilçesinde kurulan bir dernek incelemeye alındı.

Yapılan incelemelerde derneğin geçici kurucu başkanı D.Ş.’nin kendisini Jandarma İstihbarat Yüzbaşısı ve MİT personeli olarak tanıttığı tespit edildi.

SAHTE MİT KİMLİĞİ DAĞITIP PARA TOPLAMIŞLAR

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin derneğe üye olan kişilere sahte MİT kimlikleri dağıttığını belirledi.

Şüphelilerin vatandaşlara silah ve kimlik temin etme, adliyedeki işlerini halletme vaadinde bulunarak güven kazandıkları ve bu yolla para topladıkları ortaya çıktı.

Derneğin resmi hesap numarası bulunmamasına rağmen vatandaşlardan, paraların ‘Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na yatırılacağı’ söylenerek farklı miktarlarda para alındığı da saptandı.

MASAK raporları üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin 2026 yılı içerisinde toplam 1 milyon 498 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ve paraları dernek amacı dışında kullandıkları tespit edildi.

Jandarmanın düzenlediği operasyonda dernek başkanı D.Ş. ile kendisini avukat olarak tanıtan T.Y. ve E.Y. ile K.A., A.A. ve M.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı, diğerinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.