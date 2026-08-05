Son dönemde artış gösteren sahte peynir üretimi, hem gıda güvenliğini hem de tüketici sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Kimyasal katkılar ve bitkisel yağlarla üretilen hileli ürünlerden korunmak ise doğru detaylara dikkat etmekten geçiyor. Uzmanlar, sofralarınıza koyduğunuz peynirin gerçek mi yoksa hileli mi olduğunu anlamak için kritik ipuçları veriyor.

SAHTE PEYNİR MEĞER BÖYLE ANLAŞILIYORMUŞ

Gerçek peynirin içeriği oldukça sadedir; sadece süt, maya, tuz ve peynir kültüründen oluşur. İçindekiler kısmında "bitkisel yağ", "nişasta" veya farklı dolgu maddeleri yer alıyorsa o üründen uzak durulmalıdır. Ürünün Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı olması da hayati önem taşır.

DOKUSU VE RENGİ ÇOK ÖNEMLİ

Doğal peynirler aşırı parlak olmaz; kendine has beyaz veya açık sarı tonlarındadır. Kesildiğinde pürüzsüz ayrılan ya da doğal şekilde ufalanan peynirlerin aksine esnek, plastikimsi bir his veren veya kimyasal kokan ürünler sahtecilik sinyali verir.

Gerçek peynir ağızda çabucak erir ve geride hoş bir süt aroması bırakır. Eğer peynir çiğnerken sakızlaşıyorsa, aşırı tuzluysa veya yapay bir tat bırakıyorsa hileli olma ihtimali çok yüksektir.

PEYNİRİN FAYDALARI NELER?

Taklitlerinden arındırılmış, doğal içerikli bir peynirin vücuda sağladığı katkılar ise saymakla bitmiyor. Zengin kalsiyum ve fosfor içeriği sayesinde kemik kütlesini korur, ileri yaşlarda görülebilecek osteoporoz (kemik erimesi) riskini en aza indirir. Yapısındaki A vitamini, çinko ve doğal probiyotikler sayesinde sindirim sistemini düzenler, vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırır. Kaliteli bir protein deposu olan peynir, kas dokularının yenilenmesine ve güçlü kalmasına yardımcı olur. İçerdiği sağlıklı yağlar ve protein dengesi sayesinde kan şekerini hızla yükseltmeden uzun süre tok tutar ve vücudun enerji ihtiyacını karşılar.