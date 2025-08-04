Cem YILDIRIM

İkinci kez TRT Genel Müdürü olarak atanan Zahid Sobacı, bazı üst düzey isimleri değiştirdi. Eski Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in danışmanlığını yaparken sahte plaka kullandığı için 5 bin lira ceza kesilen Hüseyin Erdoğan, TRT’ye Haber Koordinatörü olarak atandı.

POLİSE HAKARET ETTİ

Erdoğan BOTAŞ’a ait Volkswagen Passat marka araca, sahte plaka taktı, Çankırı il sınırlarında kontrol yapan trafik polislerine yakalandı. Çevirme sırasında bakan danışmanı olduğunu ve kendisinin durdurulamayacağını söyleyen Erdoğan, görevli polis memurlarına da hakaret etti. Erdoğan’ın sahte plakayla aile gezisine çıktığı resmi araç bağlanarak, kendisine de 5.000 TL para cezası yazıldı. Ayrıca, danışman hakkında, evrakta sahtecilik suçundan Çankırı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İŞ YOĞUNLUĞU

Erdoğan ifadesinde, iş yoğunluğundan dolayı yanlış aracı alarak seyahate çıktığını iddia etti.