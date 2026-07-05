Eskişehir'de görev yapan mahalle bekçilerinin şüphe üzerine denetlediği bir otomobilin plakasının sahte olduğu belirlendi. Görevli ekiplerin araçtan inme yönündeki ihtarına uymayan şüpheliler, otomobille geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Bu esnada aracı durdurmak isteyen mahalle bekçisi H.Ş. yaralanırken, kaçan şüphelilerin aracı plakaları sökülmüş halde terk edilmiş olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Sultandere Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede görevli mahalle bekçileri, şüpheli gördükleri park halindeki bir otomobili kontrol altına aldı. Araçta bulunan 2 şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü ve araç sorgulamasını gerçekleştiren ekipler, otomobil üzerindeki plakanın sahte olduğunu tespit etti.

GERİ MANEVRA YAPARAK KAÇTI

Sahte plaka tespitinin ardından mahalle bekçisi H.Ş., araçtaki şüphelilerin otomobilden aşağıya inmesini istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, ani bir şekilde geri manevra yaparak olay yerinden kaçma girişiminde bulundu. Kaçmaya çalışan aracı durdurmak amacıyla müdahale eden mahalle bekçisi H.Ş., otomobilin koluna çarpması sonucu dengesini kaybederek yere düştü ve hafif şekilde yaralandı.

Olayın ardından yapılan ihbarlar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı mahalle bekçisi H.Ş.'ye ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından olay yerinde gerçekleştirildi. Ambulansa alınan H.Ş., ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Yaşanan hadisenin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Yürütülen incelemeler sonucunda, şüphelilerin kaçış için kullandığı söz konusu otomobil, Sultandere Mahallesi Van Sokak üzerinde üzerindeki plakaları sökülmüş halde terk edilmiş olarak tespit edildi.

Emniyet güçlerinin sahte plakalı araçla kaçan ve bir mahalle bekçisinin yaralanmasına yol açan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.