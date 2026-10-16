Tekirdağ'ın Saray ilçesinde telefonla aradıkları H.Ç'nin 3 milyon 300 bin lira değerindeki altınlarını kendilerini polis olarak tanıtarak aldıkları iddia edilen G.C. ve A.S. tutuklandı.

İlçe merkezinde yaşayan H.Ç'yi arayan şüpheli, polis olduğunu söyleyerek banka hesaplarının FETÖ tarafından kullanıldığını ve örgüt üyelerine yönelik operasyon yürütüldüğünü öne sürdü. H.Ç'den evindeki altınları gelecek görevliye teslim etmesini istedi.

Bu yönlendirme üzerine H.Ç, 3 milyon 300 bin lira değerindeki altınlarını bir çantaya koyarak evine gelen kişiye verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden H.Ç, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin G.C. ve A.S. olduğunu belirledi. İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan iki zanlı, Tekirdağ'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.