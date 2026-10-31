TOKİ başvurusu yapmak isteyenlerin sahte internet sayfaları aracılığıyla dolandırılmasına ilişkin soruşturmada altı şüpheli tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, beş ilde düzenlenen operasyonda sekiz şüphelinin gözaltına alındığını, bir şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Soruşturma, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen faaliyetlere başvurmak isteyenlerin sahte internet sayfaları üzerinden dolandırılması üzerine başlatıldı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, “bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçunu işledikleri değerlendirilen sekiz şüpheli, 27 Ekim'de Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Mersin'de eş zamanlı gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemleri kapsamında yakalandı.

Gözaltına alınarak başsavcılıkta hazır edilen şüphelilerden altısı hakkında tutuklama, biri hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanması kararı verildi. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğünü bildirdi.