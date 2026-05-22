İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuya ait konut projelerini taklit eden internet siteleri oluşturarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 kişi adliyeye sevk edildi.

9 MİLYON KİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin bu yöntemle mağdurları kandırarak toplam 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

263 MÜŞTEKİ ZARARA UĞRATILDI

Ekiplerin çalışmaları doğrultusunda İstanbul, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonda tespit edilen 21 şüpheliden 5’inin zaten cezaevinde olduğu belirlendi.

SAHTE TOKİ PROJELERİ

Başsavcılık açıklamasında, "TOKİ Projesi" adı altında internet siteleri kurularak 263 müştekinin maddi zarara uğratıldığının belirlenmesi üzerine yapılan finansal ve HTS analizlerinin incelenmesi neticesinde şüphelilerin tespit edildiği kaydedildi.