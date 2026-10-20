Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana'da kurgu trafik kazaları üzerinden 17 şirketinden haksız kazanç sağlayan şebekeye düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı.
Gürlek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada, 2022-2026 yılları arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen bir suç yapılanması tespit edildi. İncelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı" ifadelerini kullandığı açıklamasında 77 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Gürlek uygulanan adli işlemlere ilişkin şu bilgilendirmeyi yaptı:
"Bugün Adana merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 77’si yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir."