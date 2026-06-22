Zaman zaman bilgisi dışında AKP'ye üye yapıldığını söyleyen vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirirken, 2023 yılında iktidar partisine üye yapıldığını fark edip üyeliğini sonlandıran dış politika uzmanı Aydın Sezer'in 2026'da bir kez daha AKP'ye bilgisi dışında üye yapıldığı ortaya çıktı.

Sezer, söz konusu duruma sosyal medyadan tepki gösterirken, "Bunu yapan zat-ı muhterem, sizin Allah belanızı versin! İçinizde zerre kadar dini inanç varsa, kul hakkına girdiğiniz için musalla taşında kalasınız inşallah!" dedi ve üyelik görselini paylaştı.

Sezer, 2023 yılında da partiye bilgi ve iradesi dışında üye yapıldığını, konuyu görüşmek üzere ilgili AKP ilçe teşkilatına gittiğinde parti görevlilerinin "Bilgileri olmadığını, başkaları tarafından üye yapılmış olabileceği" yönünde açıklama yaptığını söyledi.

Sezer'in sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Bir güç nedense AKP üyesi olmam için büyük çaba sarf ediyor.

İlk önce 2023/2 dönemde, Etimesgut ilçe teşkilatına üye olmuşum. Israrlı mücadelem sonucu üyeliğimi bir şekilde sonlandırmayı başarmıştım. Bu esnada, AKP Etimesgut ilçe binasına da gitmişliğim ve şahsen görüşmüşlüğüm de vardır. "Bilgileri olmadığını, kendi iradeleri dışında, başkaları tarafından üye yapılmış olabileceğimi" belirtmişlerdi.

Neyse, AKP'deki aktif siyasi hayatıma bir şekilde son vermeyi başarmanın mutluluğu ile yaşantıma devam ediyordum. Derken efendim, bu defa 2026/1 döneminde AKP'ye tekrar üye olmuşum.

Bunu yapan zat-ı muhterem, sizin Allah belanızı versin! İçinizde zerre kadar dini inanç varsa, kul hakkına girdiğiniz için musalla taşında kalasınız inşallah!"