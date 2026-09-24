İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 74 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadeleri alınan şüphelilerden 7'si başka bir suçtan tutuklu olmak üzere toplam 52 kişi, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 22 şüpheli ise biri başka suçtan tutuklu olmak üzere adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi. Mahkemeye sevk edilen 52 kişiden 26'sı tutuklandı.

GAYRİMENKUL SATIN ALARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI

Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın, yabancı uyrukluların gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşlığı elde etmelerine yönelik bazı işlemlerin gerçeği yansıtmadığı yönündeki tespitler üzerine başlatıldığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan incelemelerde; tapu kayıtları, bilirkişi raporları, MASAK analizleri ve diğer finansal veriler değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında, vatandaşlık başvurularında gerekli olan döviz girişinin gerçekte gerçekleşmediği, bazı gayrimenkul alım-satım işlemlerinin ise aracı şirketler veya satıcıların kendi mali kaynakları kullanılarak yapılmış gibi gösterildiği tespit edildi.

'HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİLDİ'

Ayrıca taşınmazların değerinin gerçeğin üzerinde gösterildiği ve bu doğrultuda yüksek bedelli ekspertiz raporları hazırlandığı öne sürüldü. Bu yöntemle 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na aykırı işlemler gerçekleştirildiği ve yabancı uyruklu kişilerden haksız kazanç sağlandığı iddia edildi.

Bilirkişi raporları, finansal incelemeler ve MASAK verilerinin değerlendirilmesiyle soruşturma kapsamında suç örgütünün yapılanması, para hareketleri ve kullanılan yöntemlerin ortaya çıkarıldığı, ayrıca bazı paravan şirketlerin tespit edildiği bildirildi.

1070 YABANCI UYRUKLU TÜRK VATANDAŞLIĞI ELDE ETTİ

Başsavcılığın açıklamasında, yapılan incelemeler sonucunda usulsüz işlemler aracılığıyla 1070 yabancı uyruklunun Türk vatandaşlığı elde ettiğinin belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yapılan tespitlere göre, usulsüz işlemler sonucunda bin 70 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı, bu işlemler nedeniyle ödenmesi gereken toplam 72 milyon 250 bin dolar tutarındaki işlemin muvazaalı yapıldığı anlaşılmış olup, usulsüz şekilde kazanılan vatandaşlıkların iptaline yönelik gerekli idari süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

EL KOYMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma”, “göçmen kaçakçılığı”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “belgede sahtecilik” suçlamaları yönünden 88 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda şüphelilerin 78 adresi ve şirketlerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda dijital materyallerin yanı sıra 2 bin 11 taşınmaza, Bağcılar'daki bir otele, 86 motorlu araca, 2 yata ve 42 banka hesabına el konulduğu bildirildi. Ayrıca 30 anonim şirket hakkında da el koyma işlemi uygulanarak kayyum atandığı açıklandı.