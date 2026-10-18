Google Play'de WhatsApp'ı taklit eden sahte bir uygulama 500 bin indirmeyi aştı. Orijinal uygulamanın tasarımını, ekran görüntülerini ve açıklama metinlerini büyük ölçüde kopyalayan uygulama, haberin yayımlandığı sırada hâlâ mağazada bulunuyordu.

Uygulama, Agment Assets sallu adlı geliştirici tarafından eylül ayında kullanıma sunuldu. Sahte WhatsApp, geliştiricinin hesabındaki tek uygulama olarak yer aldı.

ERKEN ERİŞİMDE KULLANICI YORUMLARI KAPALI

Haberde, sahte uygulamanın başlangıçta fark edilmemesinin nedenlerinden biri olarak Google Play'in erken erişim programı gösterildi. Bu programa katılan uygulamalarda herkese açık kullanıcı yorumları devre dışı bırakılıyor. Bu da kullanıcıların uygulamanın güvenilirliğini değerlendirmesini ve sahte uygulamayı orijinalinden ayırmasını zorlaştırıyor.

Uygulamanın Google Play'deki sponsorlu arama sonuçlarında resmi WhatsApp'ın üzerinde gösterildiği de bildirildi. Resmi WhatsApp'ın indirme sayısı ise 10 milyarı aşmış durumda.