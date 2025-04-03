İBB’nin CHP’ye geçmesinin ardından belediye müfettişlerinin incelemesinde birçok usulsüzlük saptandı. İşlem yapılması gereken AKP dönemindeki 34 dosyaya İçişleri Bakanlığı müfettişlerince el konuldu. El konulan dosyalardan birisinden ‘sahte yazılım’ çıktı. Kadir Topbaş yönetimindeki İBB’nin, 2017’de aldığı “ODOO” adlı yazılım programı için 2 milyon 45 bin 791 TL ödendi. İmamoğlu döneminde ise bu yazılım programının lisansının orijinal olmadığı tespit edildi.



Büyükşehir Belediyesi müfettişleri, Projet Yazılım ve Danışmanlık Şirketi’ne 2017-2020 yılları için 2 milyon 45 bin 791 TL’lik ödemede bulunduğunu rapor etti. Kamu zararı İmamoğlu döneminde tespit edildi ancak müfettişlerin el koyduğu dosyaya işlem yapmadı. Dönemin 2 milyon TL’si dolar kuru o zaman 3,5 TL olduğu için 584 bin dolar tutuyor. Bu da günümüz rakamlarıyla 22 milyon 192 bin TL ediyor.