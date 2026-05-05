Aydın Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir depoda sahte ürün bulunduğu yönündeki ihbar üzerine dün akşam saatlerinde adrese operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramalarda tağşiş zeytinyağı dolumunda kullanılan 7 bin 421 teneke, 102 kilogram bal ve 40 kilogram zeytin bulundu.

Yapılan incelemelerde ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu tespit edildi. Depo sahibi B.K. hakkında tutanak tutulurken gerekli işlemler başlatıldı.

B.K.’ye, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na muhalefet suçundan toplam 1 milyon 834 bin 650 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen tüm ürünlere ise el konuldu.