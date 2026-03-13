Sahtekarlar dizisinin 22. bölümde ekranlara veda edeceğinin açıklanmasının ardından sosyal medyada tartışmalar başladı. Dizinin hayranları erken final kararına tepki gösterirken, ekipten gelen paylaşımlar da gündem oldu.

FİNALDEN SENARİST SORUMLU TUTULDU

Usta oyuncu Tamer Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dizinin final sürecine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Levent, dizinin senaristinin projeden ayrıldığını belirterek tüm zorluklara rağmen ekibin elinden geleni yaptığını söyledi.

''TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN...''

Levent paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Senaristimiz terk etti, kanal ve yapım bitirmek için elinden geleni yaptı. Tüm olumsuzluklara rağmen elimizden geleni yapıp izleyici kazandırmaya çalıştık. Böylesine kaliteli bir ekibi 22 hafta boyunca izlemiş olmak güzeldi.”

Dizinin başrollerini paylaşan Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in yer aldığı projeye ilişkin bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Özellikle Burak Deniz’in Levent’in paylaşımını beğenmesi, hayranlar tarafından dikkat çekti ve dizinin ekibi arasındaki dayanışma olarak yorumlandı.

Sahtekarlar, 22. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Dizinin final kararı ise sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.