İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, "İlk sahur ne zaman, saat kaçta? Sahur bu gece mi yapılacak?" sorularına yanıt arıyor.
3 ayların son ayı olan Ramazan ayının ilk orucu için 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve 1 Mart akşamı da ilk iftar yapılacak.
İlk imsak 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece saat 05.08'de, ilk iftar da 18.02'da Iğdır'da yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 06.18'de Çanakkale'de olacak.
İstanbul'da ise ilk sahur saat 06.07, Ankara'da 05.52 ve İzmir'de 06.16'da yaşanacak.