Ramazan ayının gelmesiyle beraber sahur sofrası da sıklıkla araştırılmaya başlandı. Tok tutan besinler merak konusu oldu. Uzmanlar ise bir besin için önerilerde bulunuyor.

Zeytinyağının faydalarını bilmeyen yoktur. Hem sağlık hem kozmetikte kullanılan bu besin faydalı olmasıyla biliniyor. Zeytinyağı da sahur için önerilen besinlerden biri. Tok tutmasının yanında sindirim için de rahatlatıcı bir etkiye sahip.

SAHURDA YİYEN GÜN BOYU ACIKMIYOR

Doğal bir müshil etkisine sahip olan zeytinyağı, kabızlığı önlemede yardımcı olur. Ayrıca sindirimi de kolaylaştırır. Mide asidini dengeler ve mide rahatsızlıklarına karşı direnç sağlar. Bağırsak bakterilerinin beslenmesine yardımcı olan zeytinyağı, gün boyunca tok tutar. Sahurda tam tahıllı ekmek ile birlikte zeytinyağına batırarak tüketebilirsiniz.

Salatalara ekleyerek veya kahvaltıda birkaç adet zeytin yiyerek faydalarından yararlanabilirsiniz.