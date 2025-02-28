Düşen alım gücü ve şubat ayında 24 bin 210 TL olarak açıklanan açlık sınırı ile Ramazan ayına girmeye hazırlanan vatandaşın sahur sorası da cep yakıyor. Şubat 2024’e göre bu yıl açlık sınırı yüzde 50 yükselirken, giderek sadeleşmek zorunda kalan sahur sofralarında enflasyon ise yüzde 84.8 arttı. Oruç tutan vatandaşın peynir, zeytin, yumurta, domates, yoğurt gibi en temel ürünlerden oluşan sofra için her gün 283.75 TL harcaması gerekirken, geçen yılki fiyatlarla bu rakam 153.52 TL idi. Sahurun toplam maliyeti ise 8 bin TL’yi aştı.

ZAM YAĞDI

Araştırmalar vatandaşın her 100 TL’nin 83 TL’sini gıda alışverişine harcadığını gösterirken, bu yıl esnaf da Ramazan hareketliliğinin geçen yıla göre düşük olduğuna işaret etti. Geçen yıl 15 TL olan pide fiyatı bu yıl yüzde 33’lük zam ile sofralara gelirken, 250 gram peynir fiyatı 56 TL’den 135 TL’ye, bir kase yoğurdun fiyatı ise 11 TL’den 13 TL’ye çıktı.

2024 Ramazan döneminde 4 yumurta için 16.52 TL ödeyen bir vatandaş bu yıl ise 23 TL ödemek zorunda. En mütevazı olarak listelenen 283 TL’lik bu öğüne, 100 gram pastırma eklemek için geçen yıl 99 TL ödeyen vatandaş bu yıl ise 140 TL ödemek zorunda. Uzmanlarca sağlıklı beslenme için tavsiye edilen kuru kayısı ve cevizden de 100’er gram eklemek için geçen yıl 100 TL harcayan vatandaş bu yıl ise sadece ikisi için 140 TL ödemek zorunda. Ramazanın vazgeçilmezlerinden olan ve geçen yıl 530 TL olan bir kilogram Medine hurmasının fiyatı bu yıl ise 895 TL’lik fiyatlarla tezgahlardaki yerini aldı.