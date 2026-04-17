Avrupa hayali kuran Türk vatandaşları için vize süreçleri her geçen gün daha stratejik bir hal alırken, 2026 yılı istatistikleri bazı ülkelerin diğerlerine göre çok daha misafirperver bir tutum sergilediğini gösteriyor. Avrupa'nın vize duvarları aşılamazken bu ülkeler, diğer Avrupa devlerinin katı ve geçit vermez tutumuna kıyasla çok daha makul, hızlı ve onay odaklı bir süreç yönetiyor.

İZLANDA İLK SIRADA

Son dönemde açıklanan resmi veriler ışığında, vize onay oranlarında zirveyi kimseye bırakmayan İzlanda, titiz ama adil değerlendirme süreçleriyle Türk turistlerin ilk tercihi haline geldi. Bu kuzey ülkesi, başvuru hacminin diğer Avrupa devlerine kıyasla daha düşük olması sayesinde dosyaları daha şeffaf bir yaklaşımla inceleyerek en düşük ret oranına sahip ülke unvanını korudu.

İTALYA VE İSPANYA TÜRKLERE KAPILARINI AÇIYOR

Akdeniz hattında ise İtalya ve İspanya, Türk vatandaşları için vize sürecini en sürdürülebilir kılan ülkeler olarak öne çıktı. İtalya, özellikle daha önce Schengen tecrübesi olan seyahatseverlere karşı sergilediği cömert tutum ve uzun süreli vize verme eğilimiyle "en güvenilir liman" olarak nitelendiriliyor.

Benzer şekilde İspanya, dijitalleşen başvuru altyapısı ve turizm odaklı vizyonu sayesinde, ekonomik yeterliliğini kanıtlayan ve seyahat planı net olan başvurulara yeşil ışık yakmaya devam ediyor. Bu iki ülke, yoğun talebe rağmen organizasyonel güçleriyle randevu krizini en iyi yönetenler arasında yer aldı.

SLOVAKYA VE MACARİSTAN ESNEKLİK SERGİLEMEYE BAŞLADI

Listenin sürpriz ismi olarak dikkat çeken Slovakya ve Macaristan, son yıllarda Türk vatandaşlarına yönelik vizelerinde belirgin bir esneklik sergilemeye başladı. Özellikle Slovakya, Orta Avrupa rotasını tercih eden gezginler için en yüksek onay oranına sahip alternatiflerden biri haline gelirken, Macaristan, ticari ve kültürel bağların etkisiyle doğru hazırlanan dosyalara hızlı yanıtlar veriyor.

Bu ülkelerden alınan vizelerin sorunsuz kullanımı için "ilk giriş yapılan ülke" kuralına her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi gerektiği, aksi takdirde sonraki başvuruların tehlikeye girebileceğinin altı çiziliyor.