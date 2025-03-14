AKOM'un duyurusuna göre, pazar günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodos şiddeti artarak fırtına seviyesine ulaşabilir.
'19 MART VE 20 MART''TA KAR YAĞACAK'
Açıklamada, pazartesi gününden itibaren Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle kentte sıcaklıkların hızla düşeceği, hafta ortasına kadar 5 derece civarına ineceği belirtildi.
Ayrıca, "19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günleri, yüksek kesimlerde kar yağışı olasılığı mevcut" denildi.
İstanbul’da 18 Mart-23 Mart tarihleri arasında kış koşullarının hakim olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceği tahmini paylaşıldı.
Mart ayının son haftası ve Ramazan Bayramı haftasında ise sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine dönmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, hafta sonunda öngörülen lodos fırtınası ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.