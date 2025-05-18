Kemer İlçe Emniyet Müdürü Furkan Gediktaş'ın idaresinde amir, komiser ve polislerden oluşan yaklaşık 30 kişilik ekiple birlikte ilçe merkezinde ve Kiriş Mahallesi sahillerine şok uygulama yapıldı. Saat 08.00 itibarıyla hazırlıkları başlayan uygulama, saat 09.30 sıralarında başladı. Sahillerdeki kalabalığın artması ile ekipler, kimlik ve GBT kontrolü gerçekleştirdi.

Ayrıca, uygulamada daha önce haklarında çevreyi rahatsız etmek, uygunsuz fotoğraf çekmek ve tacize yeltenmek gibi şikayetlerin de olduğu 7 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu gibi uygulamaların devam edeceği ve bu uygulamaların Kemer'i daha güvenli hale getirmek için yapıldığı belirtildi.