AKP yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Kitap Günleri’nin 12’ncisini 18-26 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek.

AKP’li Belediyenin Kitap Günleri etkinliğinde konferans verecek konukların arasında dikkat çeken bir isim yer aldı.

2006 yılında eşi eşini dövdüğü için "kasten insan yaralamak"tan altı ay hapis cezası alan AKP Kurucu Üyesi ve 22. Dönem Milletvekili Halil Ürün, Nüfus ve Aile Güvenliği konulu konferans verecek. Konferans 18 Ekim tarihinde saat 13:00’da Miryekofolun Konferans salonunda gerçekleşecek.

EŞİNİ DÖVMÜŞTÜ

2006 Kasım'da savcılığa suç duyurusunda bulunan Esma Ürün "eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini, bunu sorması üzerine, yumruklu saldırıya uğradığını" açıklamış, Keçiören Adli Tıp Kurumu'ndan darp raporu almıştı.

Raporda, kafanın tepe ve üst kısmında 2 santimetrelik, sağ şakağın üst kısmında 2x3 santimetrelik morarma-çürüme görüldüğü, el kemiğinin orta kısmında ezilmeye rastlandığı kaydedilmişti.

Parti, "Tüzükte ilgili madde olmadığı" ve olayın "aile içi" olduğu gerekçesiyle disiplin işlemleri başlatmayı gerekli görmemişti.

Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki davada, Halil Ürün’ün, "kasten yaralama" suçundan altı ay hapis cezasına çarptırılmış ancak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 5728 sayılı Yasa ile değişik 231. maddesine göre, hükmün açıklanmasının ertelendiği açıklanmıştı.

HALİL ÜRÜN KİMDİR?

Halil Ürün 1988 yılından 1998 yılına kadar Yeniden Refah Partisi’nden Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Ürün, AKP kurulduktan sonra AKP’ye geçti ve partinin kurucu üyesi oldu. Halil Ürün AKP’den 22. Dönem Milletvekilliği de yaptı.