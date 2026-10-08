Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada, Ankara’da bir adreste saka kuşlarının üretildiği ve elde edilen kuşların yasa dışı yollarla yurt dışına satıldığı belirlendi. Bunun üzerine adreste arama gerçekleştirildi.

134 SAKA KUŞU KORUMA ALTINA ALINDI

Aramalarda, anaç olarak kullanılan saka kuşlarının yurt dışı menşeli ırklarla çiftleştirilerek ticari amaçla üretimde kullanıldığı tespit edildi.

Üretim sonucu elde edilen ve “saka melezi” olarak adlandırılan hibrit kuşların da bulunduğu çalışmada toplam 134 kuşa el konularak koruma altına alındı.

DKMP Genel Müdürlüğü, yasa dışı üretim ve ticaret yaptığı belirlenen kişi hakkında yasal mevzuat kapsamında 1 milyon 410 bin 656 TL idari işlem uygulandığını açıkladı.

Olayla ilgili gerekli yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi.