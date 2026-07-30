ABD'nin San Diego kentinde yaşayan Ashley Watson, arkadaşlarıyla çıktığı bir gezi sırasında eğlence amaçlı sıra dışı bir deneyim yaşamaya karar verdi.

Bir medyumdan, gelecekteki ruh eşinin çizimini sipariş eden Watson, bunun sadece şaka olarak başladığını söyledi. Genç kadın, çizimi aldıktan yalnızca 1 hafta sonra portredeki kişiye büyük benzerlik taşıyan bir adamla tanıştığını öne sürdü.

New York Post'un aktardığına göre fikir, Ashley'nin arkadaşlarından birinin TikTok'ta benzer bir hizmeti görmesiyle ortaya çıktı. Merakına yenik düşen Watson, sipariş verdiği çizimle birlikte 90 gün içinde ruh eşiyle tanışacağı yönünde bir not da aldı. Beklenen süre dolmadan, yalnızca bir hafta sonra Carson Ballou ile yolları kesişti.

Ashley Watson, "Onu ilk gördüğümde çizimi hiç hatırlamadım. Aklımdan geçen tek şey çok çekici biri olduğuydu." ifadelerini kullandı.

Kuzeni fark etti

Çarpıcı benzerliği ise Watson'ın kuzeni fark etti. Ashley'nin Carson'ın fotoğrafını göndermesinin ardından kuzeni, "Çizimdeki adama benzemiyor mu?" diye sordu. Bunun üzerine genç kadın, aldığı portreyi tamamen unuttuğunu fark ettiğini anlattı.

İlişkileri kısa sürede ilerleyen çift, yaklaşık 2 yıl sonra nişanlandı. Carson Ballou, Fransa'nın Valensole bölgesindeki lavanta tarlalarında gün doğumunda romantik bir evlenme teklifi hazırladı. Teklif öncesinde Ashley'ye birlikte geçirdikleri zamanı ve gelecek hayallerini anlattığı el yazısıyla yazılmış bir mektup okudu.

Carson, "Ashley ile geçirdiğim son 2 yıl gerçekten büyülüydü." dedi.

Ashley ise yaşadıklarının tesadüf mü yoksa kader mi olduğuna hâlâ karar veremediğini belirterek, "Çizimdeki kişiye bu kadar benzeyen biriyle nişanlanacağıma hâlâ inanamıyorum. Korkutucu derecede isabetliydi. Bunun kader, sezgi ya da çok yetenekli bir medyumun işi olup olmadığını bilmiyorum ama hayatımda biraz sihire yer bırakmayı seviyorum." ifadelerini kullandı.