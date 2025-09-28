Cahide’de sahne alan Özcan Deniz, bir seyircinin “Sakalını kes” sözleri üzerine, rol aldığı “Son Yemek” filmine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Kes diyorsun ama film çekiyorum. Onun için sakal var. Ben de çok mutlu değilim.”

“Kendi Sanatçınıza Daha Hoş Bakın”

Ünlü sanatçı, beyaz sakallı görüntüsünün sosyal medyada Şirin Baba karakterine benzetilmesine ise şu sözlerle tepki gösterdi:

“Arkadaşlar, elin yabancısı sakal bıraktığında çok karizmatik buluyorsunuz. Ne oluyor ya! Kendi sanatçınıza böyle davranmayın. Şirin Baba’yı da ayrıca seviyoruz.