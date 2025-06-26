Erkan Avcı'yı iki sezon boyunca 'Kızıl Goncalar' dizisinde 'Sadi Hüdayi' karakteriyle izlemiştik. Avcı burada muhteşem bir performans sergilemişti.
Ünlü oyuncu bu kez bambaşka bir imajla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tabii platformunda yayınlanan 'Yankı'ya dahil olan oyuncu, dizide 'Tan Üzüm' adlı karakteri canlandıracak. Erkan Avcı yeni projesi için imaj değişikliğine de gitti.
Uzun sakallarıyla hafızalara kazınan Avcı sakallarını kestirdi, protez saç taktırdı.
Instagram hesabından sıfır sakallı ve protez saçlı görünümünü paylaşan Avcı, kısa sürede gündem oldu.
ERKAN AVCI'NIN SON HALİ: